Volley, chi affronta l’Italia ai quarti delle Olimpiadi? Classifica combinata, regolamento, possibili avversarie

L’Italia ha vinto le prime due partite nel torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024: 3-1 contro il Brasile nella grande Classica della pallavolo internazionale e 3-0 contro il poco quotato Egitto. I Campioni del Mondo si sono così garantiti la qualificazione ai quarti di finale, ma l’ultima partita della fase a gironi sarà fondamentale: lo scontro diretto con la Polonia, in programma sabato 3 agosto (ore 17.00), risulterà decisivo per il primato nel raggruppamento e per il tabellone della fase a eliminazione diretta.

Ai quarti di finale si qualificheranno le prime due classificate dei tre gironi e le due migliori terze, ma come verrà delineato il tabellone? Per determinare i vari incroci dai quarti alla finale, infatti, si usa la classifica combinata. Le vincitrici dei tre gruppi occuperanno le prime tre posizioni, a definire il piazzamento preciso saranno nell’ordine: numero di vittorie, numero di punti, quoziente set, quoziente punti. Le posizioni tra la quarta e la sesta saranno riservate alle seconde classificate, ordinate sempre in base ai parametri precedenti. Settima e ottava piazza saranno per le due compagini terze classificate.

A questo punto gli incroci saranno i seguenti: prima contro ottava, seconda contro settima, terza contro sesta, quarta contro quinta. Potrebbe benissimo succedere che ai quarti di finale si disputino incontri già giocati nella fase a gironi, ad esempio una prima classificata potrebbe affrontare una terza o una seconda.

Salvo casistiche molto particolari, l’Italia chiuderà il girone tra primo e secondo posto, dunque nella classifica combinata occuperà una piazza tra la prima e la sesta. Questo incastro permette di evitare, comunque vada, le migliori due compagini della fase a gironi, ma sarebbe importante battere la Polonia per meritarsi un incrocio sulla carta più agevole. Ma quali potrebbero essere le avversarie dell’Italia nei quarti di finale? Negli altri gironi si devono ancora giocare le seconde partite: nella Pool A la Slovenia ha battuto il Canada 3-1 e la Francia ha avuto la meglio sulla Serbia al tie-break, nella Pool C gli USA hanno regolato l’Argentina per 3-0 e la Germania ha sorpreso il Giappone per 3-2.