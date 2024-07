VIDEO Tour de France 2024, l’arrivo dell’undicesima tappa: strepitosa vittoria di Vingegaard in volata su Pogacar

Jonas Vingegaard lancia un chiaro segnale a Tadej Pogacar. Al termine di un’emozionante e meravigliosa undicesima tappa il danese del Team Visma | Lease a Bike si regala una vittoria che sa di resurrezione definitiva dopo i dolori dei mesi precedenti per la caduta al Giro dei Paesi Baschi ed un recupero che sembrava impossibile verso la Grande Boucle.

Oggi Vingegaard è stato semplicemente straordinario, perchè ha avuto la forza mentale di non crollare dopo l’attacco del rivale alla fine del Puy Mary Pas de Peyrol. In discesa Pogacar ha portato il vantaggio anche oltre i 30 secondi sui diretti avversari.

Il colpo di scena arriva sul Col de Pertus: attacco devastante di Vingegaard, che ha staccato prima Evenepoel, poi Roglic, ed è andato a recuperare con un’azione devastante verso la vetta Pogacar, il quale ha sprintato per i secondi di abbuono. Due coppie dunque verso il finale: quella dei vincitori degli ultimi quattro Tour e quella formata da Evenepoel e Roglic.

I due grandi rivali sapevano di giocarsi la vittoria in volata e sembrava tutto pronto per un successo di Tadej Pogacard. Proprio qui arriva il colpo a sorpresa di Jonas Vingegaard. Il danese batte nello scontro diretto lo sloveno sul traguardo di Le Lioran in una tappa che resterà nella storia degli ultimi anni del Tour de France.

VIDEO ARRIVO UNDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024