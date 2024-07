VIDEO Tour de France 2024, l’arrivo della sesta tappa: Groenewegen trionfa nella volata di Dijon

La zampata di Dylan Groenewegen a Dijon. Fantastica vittoria dell’olandese Team Jayco AlUla, che centra la sesta vittoria della carriera al Tour de France, la settacinquesima della carriera. Un’azione fenomenale quella del velocista di Amsterdam, che ha trovato il varco giusto sulla sinistra della strada, battendo Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck), ancora al secondo posto dopo ieri, ma poi declassato dalla giuria per un contatto con Wout Van Aert. Sul podio ci vanno dunque un sempre pimpante Biniam Girmay (Intermarché – Wanty), che conserva la maglia verde, ed il colombiano Fernando Gaviria (Movistar Team)

Anche oggi doveva essere una tappa dedicata ai velocisti e le previsioni sono state rispettate. Una tappa caraterrizata dal vento laterale, che era annunciato, con i vari uomini di classifica, assieme alle proprie squadre, sono rimasti davanti al plotone creando un’altissima tensione in gruppo. Hanno provato ad andar in avanscoperta Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) e Axel Zingle (Cofidis), ma per loro c’è stato ben poco da fare. La situazione però per circa 70-80 chilometri non ha avuto evoluzioni.

A 75 chilometri dall’arrivo l’attacco della Visma | Lease a Bike: sfruttando un tratto con vento maggiore la compagine neerlandese ha provato a spaccare il gruppo, riuscendoci. Davanti Tadej Pogacar si è ritrovato senza compagni di squadra, mentre tra gli uomini di classifica i migliori sono rimasti tutti davanti. La situazione si è poi ricompattata, con il gruppo che ha poi pensato ad arrivare alla volata.

La Uno-X costruisce un gran treno per Alexander Kristoff, ma la squadra norvegese arriva un po’ troppo lunga, mentre sembrano perfetti Mathieu van der Poel e Jasper Philipsen, ma la coppia della Alpecin – Deceuninck viene nuovamente beffata. Infatti il velocista belga viene battuto proprio sul traguardo da un eccezionale Dylan Groenewegen, che ha fatto una straordinaria rimonta dalle retrovie.

VIDEO ARRIVO SESTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024