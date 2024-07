VIDEO Tour de France 2024, l’arrivo della diciassettesima tappa: Carapaz in trionfo, altro scatto di Pogacar

Fuga doveva essere e fuga è stata, ma dopo più di cento chilometri corsi a tutta. Sull’arrivo di Superdévoluy, nella diciassettesima frazione del Tour de France 2024, ad esultare è Richard Carapaz, che trova finalmente la prima vittoria di tappa per la EF Education Easy-Post. Secondo posto per Simon Yates (Team Jayco AlUla), mentre completa il podio di giornata Enric Mas (Movistar Team). Dietro si andava verso un arrivo a ranghi compatti, ma il solito attacco di un indemoniato Tadej Pogacar ha scombinato un po’ i piani.

Una tappa senza un secondo di tregua per tre almeno quarti della sua durata. A circa sessanta chilometri dalla conclusione evade dal gruppo maglia gialla un foltissimo drappello di 43 corridori, che si gettano all’inseguimento del quartetto di testa, mettendo fine a tre ore a velocità folli con continui scatti e contro scatti. A questo punto le squadre dei big tirano i remi in barca, fino all’attacco di Pogacar, e sulle salite finali a giocarsi la vittoria sono gli attaccanti. Una selezione naturale c’è immediatamente appena viene imboccato il primo dei GPM, che arriva al culmine sulla salita decisiva del Col du Noyer, con il duello finale tra Richard Carapaz e Simon Yates.

A due chilometri dallo scollinamento, quando le pendenze si sono fatte ancora più dure, l’ecuadoriano è partito con il suo scatto secco lasciando sul posto il gemello britannico. Prova a non perdere troppi metri Yates, ma Carapaz ha una gamba troppo superiore e arriva in carrozza ad alzare le braccia al cielo sull’arrivo inedito di Superdévoluy. Per l’alfiere della EF Education – EasyPost è la vittoria n.23 in carriera, ma soprattutto con questo successo diventa il corridore numero 110 a vincere almeno una tappa in tutti e tre i Grandi Giri.

Dietro succede di tutto, con l’attacco inaspettato di Pogacar che prima stacca tutti, poi è ripreso dai suoi due principali rivali e sull’ascesa finale si cura di Jonas Vingegaard, senza andare dietro all’accelerata di Remco Evenepoel. Al traguardo la differenza tra i big è di una manciata di secondi (12″ a separare Remco da Tadej, tre in più per Vingegaard che perde la volata), con il belga che però rientra in corsa per il secondo posto della generale. E un segnale che per il danese molto delicato, con la Grande Boucle che sembra sempre più in cassaforte per lo sloveno. Di seguito il video dell’arrivo della 17ma tappa del Tour de France, del vincitore e dei primi tre in classifica generale.

VIDEO ARRIVO DICIASSETTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

