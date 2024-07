VIDEO Tiro con l’arco, il nuovo record del mondo di Sihyeon Lim

Iniziano con il botto le prove di tiro con l’arco alle Olimpiadi di Parigi 2024. In occasione del ranking round femminile infatti la sudcoreana Sihyeon Lim ha registrato il nuovo record del mondo, infrangendo il precedente primato messo a referto il 10 giugno 2019 dalla connazionale Chaeyoung Kang.

Un segnale molto importante per l’asiatica, oggi davvero scatenata sule 72 frecce timbrando l’incredibile totale di 694, due punti in più del record precedente. L’atleta grazie alla prestazione d’alto profilo ha tenuto a debita distanza le principali avversarie per il metallo più pregiato, regolando senza patemi non solo la compagna di squadra Suhyeon Nam (688), ma anche la cinese Xiaolei Yang (673).

Giovedì 1 agosto Lim affronterà ai trentaduesimi di finale la portoricana Aloandra Rivera con l’obiettivo di conquistare la prima medaglia olimpica della carriera.

Rivediamo i momenti salienti che hanno portato a Sihyeon Lim di strappare il nuovo record del mondo.