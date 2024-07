VIDEO Sinner-Kecmanovic 3-0, sintesi Wimbledon: primo set di rara bellezza per il n.1

Conclusione veloce per Jannik Sinner in sede di terzo turno. L’altoatesino, numero 1 del mondo, non ha avuto troppa voglia di allungare la questione contro il serbo Miomir Kecmanovic. Per rapidità, una prova che ha ricordato le occasioni in cui Roger Federer era in quel palese stato in cui intendeva chiudere presto (e lo faceva).

6-1 6-4 6-2, una sola palla break concessa (alla fine), una dimostrazione di totale superiorità e padronanza del campo per l’azzurro, che per il terzo anno consecutivo entra negli ottavi di finale dei Championships. Per il momento va a braccetto con Jasmine Paolini nel torneo femminile, e chissà se oggi si potrà aggiungere qualche altro elemento tricolore.

Prossimo avversario ancora da definire: sono stati infatti fermati a metà primo set, dalla pioggia, Denis Shapovalov e Ben Shelton, con il canadese avanti 3-2 sull’americano. I due riprenderanno oggi sul Campo 1, quindi avranno comunque la certezza di terminare, ma data la situazione forse consentire loro di chiudere già ieri sull’1 avrebbe evitato una disparità in termini di riposo.

Sinner, in particolare, ha giocato un primo set ad altissima velocità, chiuso in 21 minuti, e ha sempre messo in campo un ritmo altissimo, insostenibile per Kecmanovic, che raramente ha trovato il tempo di fare qualcosa soprattutto in risposta.