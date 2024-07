VIDEO Paolini-Linette 2-0, Olimpiadi 2024 tennis: la sintesi della vittoria dell’azzurra

Jasmine Paolini non conosce pause e giunge senza troppi patemi al terzo turno delle Olimpiadi di Parigi 2024 nel singolare femminile. Gran prova di forza della toscana, che elimina la polacca Magda Linette con il punteggio di 6-4 6-1 sfruttando tantissimo tutto quello che può sulla seconda di servizio.

La numero 5 del mondo, ora, avrà una tra la brasiliana Beatriz Haddad Maia e la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova nei sedicesimi. Sarebbero due confronti ben diversi tra loro, sia per gli stili di gioco che per l’ambiente intorno (è noto che la sudamericana ha al seguito un numero di tifosi particolarmente elevato).

Per la miglior azzurra del ranking WTA ci sarà in tempi piuttosto brevi anche l’impegno in doppio insieme a Sara Errani, rinviato già due volte e ora pronto a disputarsi soprattutto considerato che, stavolta la programmazione è a metà giornata.

Continuano, insomma, a esserci particolari speranze in un giorno che di azzurro ha e avrà tantissimo, perché sono diversi gli impegni tricolori della giornata, fino alla fine (sul Lenglen con Errani/Vavassori).