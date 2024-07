VIDEO Paolini-Andreescu 7-6 6-1, Wimbledon 2024: l’azzurra domina e approda agli ottavi

Jasmine Paolini taglia il traguardo degli ottavi di finale a Wimbledon. L’azzurra ha battuto sul campo 1 di Church Road una pericolosa avversaria come Bianca Andreescu ed è fra le migliori sedici del terzo Slam stagionale, risultato minimo ottenuto nei Major in questa stagione. Una partita che alla fine la ragazza di Bagni di Lucca è riuscita a rendere più semplice del previsto.

Non sembrava promettere bene dopo il break preso in apertura, ma Jasmine ha saputo mettere le cose a posto immediatamente per poi chiudere la prima frazione al tiebreak. Il secondo set è invece praticamente dominato, con la partita che si chiude con un comodo 7-6 6-1.

Ora per Paolini, che al momento è la sesta giocatrice al mondo per le classifiche virtuali e che potrebbe addirittura arrivare al quinto posto, la statunitense Madison Keys, che ha appena battuto Marta Kostyuk.