VIDEO Musetti-Fritz 3-2, highlights Wimbledon: il carrarino regala magie e vola in semifinale contro Djokovic

Uno spettacolo. Sul campo-1 di Wimbledon Lorenzo Musetti ha regalato magie nella sfida valida per i quarti di finale dei Championships. Un contrasto di stili tra il carrarino e Taylor Fritz: da un lato lo stile e i tocchi sopraffini del toscano e dall’altra la potenza rude del californiano. Il tutto si è risolto al quinto set e la vittoria è andata all’azzurro sul punteggio di 3-6 7-6 (5) 6-2 3-6 6-1.

Una partita che ha vissuto di tanti momenti e il merito di Musetti è stato quello di rimanere sempre attaccato, esprimendosi in maniera straordinaria in alcuni parziali e soffrendo in altri, ma non perdendo mai la testa. E così è maturata un’affermazione che a 22 anni ha un valore molto importante per la carriera di Lorenzo.

Sul suo cammino ci sarà, nel penultimo atto, colui che si è imposto in sette circostanze, il serbo Novak Djokovic. Un’altra sfida, ricordando quanto accaduto nel terzo turno di Parigi di alcune settimane fa, quando il tutto si risolse in cinque parziali e fu Nole a prevalere. Si spera di assistere a un confronto della medesima bellezza e magari con un riscontro diverso dal sapor di storia.

Di seguito gli highlights del confronto tra Musetti e Fritz: