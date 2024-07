VIDEO Italia-Repubblica Dominicana 3-1 volley: la sintesi della vittoria delle azzurre

Un po’ di fatica in eccesso, ma alla fine comincia nel migliore dei modi il cammino alle Olimpiadi di Parigi per la Nazionale italiana di volley al femminile. Paola Egonu e compagne sono riuscite a battere in quattro set la Repubblica Dominicana con il risultato di 25-19 24-26 25-21 25-18.

Azzurre guidate da Julio Velasco che sono riuscite a sbloccarsi dopo un po’ di ruggine vista nelle prime frazioni di gioco. Egonu come al solito devastante con 25 punti a segno.

Andiamo a rivivere l’incontro con gli highlights del match.