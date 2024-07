Triathlon, via libera per le finali odierne delle Olimpiadi: l’acqua della Senna ha avuto l’ok

Via libera ufficiale per le gare di triathlon previste nella giornata odierna (mercoledì 31 luglio) per quanto riguarda il programma dei Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Dopo tante polemiche e dubbi, nel corso della notte è arrivato l’ok alla balneazione nelle acque della Senna e, di conseguenza, oggi vivremo il calendario previsto per le gare.

La conferma è arrivata direttamente da World Triathlon che ha confermato come il controllo delle ore 03.30 abbia dato esito positivo e, di conseguenza, ha dato il via libera alla disputa delle gare. Dopo diverse giornate con il livello di balneabilità sotto gli standard minimi, finalmente la situazione è migliorata e si potrà iniziare a fare sul serio.

Dopo la cancellazione della finale maschile di ieri (dopo l’esito negativo del test notturno sulle acque del fiume parigino) la giornata odierna ci propone un programma davvero ricchissimo per quanto riguarda il triathlon. Alle ore 08.00, infatti, si partirà con la finale femminile, mentre alle ore 10.45 sarà la volta del comparto maschile.

Per l’Italia saranno al via delle gare: Alessio Crociani (Fiamme Azzurre), Gianluca Pozzatti (Team 707/Minini), Alice Betto (Fiamme Oro), Bianca Seregni (Fiamme Oro/DDS) e Verena Steinhauser (Fiamme Oro).