Triathlon, Matthew Hauser e Cassandre Beaugrand vincono le World Series di Amburgo. 7° Alessio Crociani

Sono andate in scena le prove Elite per quanto riguarda la tappa di Amburgo delle World Triathlon Series 2024. Gli atleti hanno gareggiato ad altissimi livelli, con la chiara intenzione di testare la condizione in vista delle prove olimpiche di Parigi 2024. Andiamo a vedere come sono andate le cose. In casa Italia pochi sorrisi.

Nella gara maschile il successo è andato all’australiano Matthew Hauser con il tempo di 50:03 e un margine di 6 secondi sul portoghese Vasco Vilaca, mentre completa il podio il francese Pierre LeCorre a 7 secondi. Quarta posizione per il belga Jelle Geens a 15 secondi, quinta per il norvegese Casper Stornes a 16, mentre è sesto il francese Vincent Luis a 20.

Settima posizione per il primo degli italiani, Alessio Crociani, a 25 secondi, quindi ottavo lo spagnolo Alberto Gonzalez Garcia a 35, davanti al britannico Max Stapley a 36. Completa la top10 il francese Tom Richard a 38. Si ferma in 42a posizione Nicola Azzano a 2:51.

Nella prova femminile Francia in trionfo con Cassandre Beaugrand che chiude la sua prova con il tempo di 55:19, con 11 secondi di vantaggio sulla tedesca Lisa Tertsch, mentre completa il podio a 12 secondi la britannica Beth Potter. Quarta posizione per la lussemburghese Jeanne Lehair a 14 secondi, quinta per la francese Emma Lombardi a 16, mentre è sesta la tedesca Annika Koch a 26.

Settima al traguardo la britannica Kate Waugh a 29 secondi, quindi ottava posizione per la svizzera Cathia Schar a 41, nona l’olandese Rachel Klamer a 53, mentre completa la top10 la tedesca Marlene Gomez-Goggel a 58. Chiude in 30a posizione la nostra Verena Steinhauser a 2:18, mentre non ha completato la sua prova Bianca Seregni. Squalificata, invece, Alice Betto.