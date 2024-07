Triathlon, Cassandre Beaugrand vince in casa alle Olimpiadi. 16ma Alice Betto

Si è aperto, seppur con un giorno di ritardo sulla tabella di marcia iniziale, il programma del triathlon alle Olimpiadi di Parigi 2024: la gara individuale femminile fa gioire i tifosi di casa, dato che una delle principali favorite della vigilia, la transalpina Cassandre Beaugrand, non tradisce le attese e si mette al collo la medaglia d’oro.

Conquista l’argento l’elvetica Julie Derron, che precede la campionessa del mondo in carica, la britannica Beth Potter, mentre in casa Italia la migliore è Alice Betto, 16ma, ma mai in lotta per le prime posizioni. Bianca Seregni, come suo solito, compie un’ottima frazione a nuoto, salvo poi scivolare indietro nel prosieguo della competizione e chiudere 22ma, infine è 39ma Verena Steinhauser, nelle retrovie fin da subito e davvero mai in gara.

Ritmo forsennato sin dal via, con l’atleta delle Bermuda Flora Duffy, campionessa in carica ed alla quinta partecipazione ai Giochi, che fa il vuoto nella frazione di nuoto, lunga 1.5 km, per poi involarsi solitaria in testa alla gara verso i 40 km di ciclismo. Alle sue spalle esce in seconda posizione dalla Senna l’azzurra Bianca Seregni, che dopo la prima transizione viene riassorbita dal gruppo delle più immediate inseguitrici.

Subito tagliate fuori dalla lotta per le posizioni che contano Alice Betto, a 1’36” dopo il nuoto, e, soprattutto, Verena Steinhauser, che esce dall’acqua con un fardello di 2’46”. Davanti Duffy capisce che da sola sprecherebbe troppe energie senza guadagnare terreno e si lascia riprendere. Seregni, purtroppo, perde progressivamente le ruote del gruppo di testa, e viene poi ripresa dal primo gruppo inseguitore, nel quale è presente anche Alice Betto, ma il distacco dalla testa è di oltre 1′ e ormai il successo è affare tra la decina di battistrada.

Dopo la seconda transizione sono in sette nel gruppo di testa a giocarsi il titolo nei 10 km di corsa, ma nonostante il ritmo continui ad essere forsennato, la selezione arriva da dietro, ed il piccolo gruppo di atlete si sfilaccia, fino a quando davanti restano in quattro. In vista dell’ultimo giro alza i giri del motore la transalpina Cassandre Beaugrand, che nell’ultimo chilometro e mezzo di gara riesce a liberarsi della concorrenza, evitando un arrivo in volata e vincendo l’oro in 1:54’55”.

Seconda posizione per l’elvetica Julie Derron, che paga 6″ di ritardo ma riesce a distanziare la britannica Beth Potter, terza a 15″. Resta ai piedi del podio l’altra transalpina Emma Lombardi, quarta a 21″. La miglior azzurra è Alice Betto, 16ma a 2’01, mentre Bianca Seregni chiude 22ma a 4’16, infine Verena Steinhauser si classifica 39ma a 7’40”.