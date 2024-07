Trevisan-Keys oggi in tv, Wimbledon 2024: orario, programma, streaming

Oggi, lunedì 1° luglio, Martina Trevisan affronterà sul campo-3 la statunitense Madison Keys nel primo turno del torneo di Wimbledon. Un incrocio complicato per la giocatrice mancina italiana, opposta a una tennista estremamente potente che con i suoi colpi potrebbe davvero dominare lo scambio e renderle arduo conquistare punti con continuità.

Trevisan, poi, non ha mai dimostrato in passato di gradire particolarmente l’erba e quindi ci sono tutte le variabili a lei più sfavorevoli al cospetto della giocatrice n.12 del tabellone. Martina proverà a sfruttare la sua maggior dinamicità in campo, provano a spostare il più possibile l’americana per provocare degli errori. Il dritto mancino, da questo punto di vista, può rivelarsi un’arma.

Le due tenniste non si sono mai incontrate, ma conoscono sicuramente le caratteristiche l’una dell’altra. Keys con il dritto e il servizio può fare veramente male, avendo la possibilità di dare molta energia alla palla. Il punto di domanda è nell’adattamento della forte giocatrice degli States alla superficie, per il rimbalzo diverso dagli altri contesti in cui si gioca.

La partita tra Martina Trevisan e Madison Keys, valida per il primo turno di Wimbledon, andrà in scena sul campo-3 (terza sfida in programma), sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Wimbledon 1-6 (a seconda del palinsesto); in streaming su SkyGo, NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

TREVISAN-KEYS WIMBLEDON 2024

Lunedì 1° luglio

NO.3 COURT – 12:00 italiane

1. Alex Bolt (AUS) v Casper Ruud (NOR) [8]

2. Jasmine Paolini (ITA) [7] v Sara Sorribes Tormo (ESP)

3. Martina Trevisan (ITA) v Madison Keys (USA) [12]

4. Tommy Paul (USA) [12] v Pedro Martinez (ESP)

PROGRAMMA TREVISAN-KEYS WIMBLEDON 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Wimbledon 1-6 (a seconda del palinsesto)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport