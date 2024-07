Tour de France, ritorna l’incubo Covid: già 2 ritirati, si rivedono le mascherine

La carovana del Tour de France 2024 prosegue spedita in vista della fase conclusiva della seconda settimana con i riflettori sempre puntati sulla sfida a tre per la maglia gialla tra Tadej Pogacar, Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard. Da monitorare però con attenzione una variabile extra-sportiva che sta serpeggiando in gruppo, provocando già almeno un paio di ritiri.

Stiamo parlando di un virus ed in particolare del Covid, che torna dunque a far parlare di sé anche nell’ambito della Grande Boucle. Sin dall’inizio del grande giro francese sono rispuntate le mascherine, a testimonianza di una situazione abbastanza delicata soprattutto tra le fila di alcune squadre. Purtroppo in tal senso ieri è arrivata la notizia di altri due ritiri.

Il danese Michael Morkov, ultimo uomo di Mark Cavendish per le volate, ha dovuto lasciare il Tour dopo essere risultato positivo al Covid. “Nonostante il corridore si senta bene e non abbia sintomi essenziali, lo staff medico dell’Astana Qazaqstan Team ha deciso di fermare il corridore, prima di tutto, per proteggere la sua salute dagli effetti a lungo termine che il virus potrebbe provocare in futuro“, il comunicato dell’Astana Qazaqstan Team.

Fuori dai giochi anche Pello Bilbao, che aveva provato a disputare la tappa di ieri nonostante una condizione precaria per poi fermarsi durante la corsa ufficializzato dunque il suo ritiro dalla Grande Boucle. Lo spagnolo della Bahrain-Victorious stava facendo i conti con un virus (molto probabilmente Covid) fastidioso da diverse giornate e alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca.