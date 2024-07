Tour de France 2024: Victor Campenaerts vince la tappa di Barcelonnette in fuga, il gruppo si rilassa

Tappa da fughe la diciottesima del Tour de France 2024 e così ovviamente è stato, in attesa delle frazioni alpine di domani e sabato. Ad imporsi sul traguardo di Barcelonnette è stato il belga Victor Campenaerts che trova il primo successo in carriera alla Grande Boucle dopo aver vinto anche una frazione al Giro. Resta in Maglia Gialla Tadej Pogacar che nei prossimi giorni dovrà difendere l’ampio vantaggio a disposizione.

Tutti a caccia della fuga giusta sin dal chilometro zero, come al solito gran battaglia per cercare l’attacco giusto. Sul GPM di Col du Festre è andato via un tentativo di gruppo: ben trentasei uomini al comando. Gli attaccanti: Bart Lemmen, Wout Van Aert (Visma I Lease a Bike), Christopher Jull-Jensen, Michael Matthews (Jayco AlUla), Geraint Thomas, Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Julien Bernard, Toms Skujins (Lidl Trek), Bruno Armirail, Dorian Godon, Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Wout Poels (Bahrain Victorious), Jai Hindley, Matteo Sobrero (Red Bull Bora Hansgrohe), Quentin Pacher, Valentin Madouas (Groupama – FDJ), Richard Carapaz, Ben Healy, Sean Quinn (EF Education EasyPost), Victor Campenaerts (Lotto Dsntny), Hugo Houle, Krists Neilands (Israel Premier Tech), Guillaume Martin (Cofidis), Alex Aranburu, Oier Lazkano, Gregor Mulberger (Movistar Team), Clement Champoussin, Raul Garcia Pierna (Arkea B&B Hotels), Louis Meintjes, Georg Zimmermann (Intermarchè – Wanty), Frank Van den Broek (Dsm Firmenich PostNL), Tobias Johannessen (UnoX – Mobility), Staff Cras, Mathieu Burgaudeau, Jordan Jegat e Matteo Vercher (TotalEnergies).

Cambi regolari davanti mentre il plotone Maglia Gialla si è praticamente fermato, godendosi una giornata di trasferimento in attesa del weekend conclusivo che deciderà la classifica generale. Davanti la calma si è fermata a circa 50 chilometri dal traguardo quando sono iniziati i veri scatti per andare a caccia del successo di tappa: sulla salita di Côte des Demoiselles Coiffées uno scatenato Kwiatkowski ha portato via un tentativo assieme a Campenaerts e Vercher, che si è rivelato quello giusto.

I tre infatti sono diventati irraggiungibili per i rivali, nonostante gli allunghi prima di Lazkano e poi di van Aert, due dei papabili favoriti per la vittoria oggi. Successo che si è deciso in una volata ristretta nella quale Campenaerts è riuscito a prevalere di forza davanti a Vercher e Kwiatkowski. A regolare il drappello degli inseguitori Skujins con al quinto posto Lazkano. A 13’40” in tutta calma il Gruppo Maglia Gialla.