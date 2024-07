Tour de France 2024, tutte le classifiche: Carapaz miglior scalatore, Girmay conquista la maglia verde

La ventesima tappa del Tour de France 2024 ha regalato la vittoria di Tadej Pogacar: lo sloveno ha risposto all’attacco di Jonas Vingegaard, non ha concesso cambi e poi quando mancavano 200 metri ha sprintato per il ssuccesso. Tadej Pogacar indossan la maglia gialla, con un vantaggio di oltre cinque minuti nei confronti di Jonas Vingegaard in classifica generale.

L’eritreo Biniam Girmay ha conquistato la maglia di verde di leader della classifica a punti, mentre l’ecuadoriano Richard Carapaz ha vinto la graduatoria di miglior scalatore (maglia a pois). La maglia bianca di miglior giovane si trova sulle spalle del belga Remco Evenepoel. Di seguito le classifiche individuali del Tour de France 2024: generale, a punti, scalatori, giovani.

CLASSIFICHE TOUR DE FRANCE 2024 (dopo la diciannovesima tappa)

CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA GIALLA)

1 1 – POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 25 1:12″ 82:53:32

2 2 – VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike 38″ 5:14

3 3 – EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 22″ 8:04

4 4 – ALMEIDA João UAE Team Emirates 16:45

5 5 – LANDA Mikel Soudal Quick-Step 17:25

6 7 ▲1 YATES Adam UAE Team Emirates 21:11

7 6 ▼1 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 21:12

8 9 ▲1 JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike 6″ 24:26

9 8 ▼1 GEE Derek Israel – Premier Tech 4″ 24:50

10 10 – CICCONE Giulio Lidl – Trek 25:48

11 11 – BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 26:10

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE)

1 1 – GIRMAY Biniam Intermarché – Wanty 387

2 2 – PHILIPSEN Jasper Alpecin – Deceuninck 354

3 3 – COQUARD Bryan Cofidis 208

4 4 – TURGIS Anthony TotalEnergies 180

5 6 ▲1 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 176

6 5 ▼1 DE LIE Arnaud Lotto Dstny 161

7 7 – VAN AERT Wout Team Visma | Lease a Bike 152

8 8 – ABRAHAMSEN Jonas Uno-X Mobility 149

9 9 – EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 137

10 11 ▲1 VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike 119

CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA A POIS)

1 1 – CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost 127

2 2 – POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 97

3 3 – VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike 67

4 4 – JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike 54

5 5 – EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 48

6 8 ▲2 KELDERMAN Wilco Team Visma | Lease a Bike 43

7 6 ▼1 LAZKANO Oier Movistar Team 41

8 7 ▼1 ABRAHAMSEN Jonas Uno-X Mobility 36

9 19 ▲10 MAS Enric Movistar Team 33

10 9 ▼1 GAUDU David Groupama – FDJ 30

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1 1 – EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 83:01:36

2 2 – RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 13:08

3 3 – JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike 16:22

4 4 – BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 18:06

5 9 ▲4 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility 2:06:44