Tour de France 2024, tappa di oggi (18 luglio): percorso, orari, tv. Ultima opportunità per i fuggitivi

Diciottesima tappa per il Tour de France 2024: appuntamento con quella che dovrebbe essere l’ultima chance per gli uomini da fughe prima della battaglia finale in chiave classifica sulle Alpi. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione odierna con percorso, altimetria, favoriti, programma e palinsesto TV.

PERCORSO

Si partirà da Gap per arrivare a Barcellonnette dopo 179.5 chilometri e 3100 metri di dislivello. Sin dalla partenza ci saranno pochi punti per respirare: sarà un costante mangia e bevi, con salita e discesa e pochissima pianura. Si scala per primo il Col du Festre di terza categoria (3.9 km al 6.3%), poi la Cote de Corps sempre di terza categoria (2.1 km al 7,2%). Dopo un breve strappetto si passerà per il traguardo volante di Saint-Bonnet-en-Champsaur ai piedi del Col de Manse di terza categoria (5.1 km al 3.6%). Infine, prima del finale, ecco che in rapida successione arriveranno le scalate ad altri due terza categoria: prima la Cote de Saint-Apollinaire (7 km al 5.5%), poi la Cote des Demoiselles Coiffées (3.6 km al 5-4%). Si chiuderà la tappa con un falsopiano verso Barcellonnette.

ALTIMETRIA

FAVORITI

È arrivato l’atteso giorno della sfida tra Wout van Aert e Mathieu van der Poel? Entrambi sembrano essere cresciuti di condizione con il passare delle tappe e, oggi che non dovrebbero avere compiti di gregariato, potrebbero mettersi in mostra individualmente anticipando quello che sarà lo scontro olimpico. Corridori che ci proveranno di sicuro nella tappa odierna sono anche Oier Lazkano e Ben Healy, spesso protagonisti in questa Grande Boucle.

PROGRAMMA DICIOTTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

18a tappa – Giovedì 18 luglio

Gap-Barcelonnette (179.5 km)

Orario partenza ufficiale: 13.20

Orario arrivo stimato: 17.30

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.45 su Rai 2 in chiaro, dalle 12.45 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) per gli abbonati

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.45, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 12.45

Diretta live testuale: OA Sport