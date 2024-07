Tour de France 2024, tappa di oggi (17 luglio): percorso, orari, tv. Nuovo scontro diretto tra Vingegaard e Pogacar

Si torna a salire al Tour de France 2024 con il primo assaggio di Alpi in attesa del weekend conclusivo. Appuntamento oggi con la diciassettesima tappa: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti, programma e palinsesto TV.

PERCORSO

Si partirà da Saint-Paul-Trois-Châteaux per arrivare a Superdévoluy dopo 177.8 chilometri e 2850 metri di dislivello. Una prima parte che sarà totalmente pianeggiante fino alla lieve salita verso L’Epine, non segnata come GPM. Si attraverserà Veynes per il traguardo volante e poi la corsa si accenderà nel finale: si affronterà in rapida successione il Col Bayard di seconda categoria (6.8 km al 7,3%), il Col du Noyer di prima categoria (7.5 km all’8,1%) e l’arrivo in cima a Superdévoluy (3,8 km al 5.9%).

ALTIMETRIA

FAVORITI

Tantissima attesa per il nuovo scontro diretto tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. Il danese potrebbe provare nuovamente ad attaccare lo sloveno: non si è ancora dato per vinto, nonostante il distacco già superiore ai tre minuti, e dunque potrebbe provare a capire se la condizione dell’uomo della UAE Emirates è in calo. Giornata che potrebbe favorire le fughe e dunque spazio ai soliti Richard Carapaz e Ben Healy della EF Education – EasyPost. Dal gruppo invece il percorso può risultare ideale per Remco Evenepoel, che forse non si limiterà solo a difendersi, e al colombiano Santiago Buitrago, apparso brillante nelle ultime uscite.

PROGRAMMA DICIASSETTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

17a tappa – Mercoledì 17 luglio

Saint-Paul-Trois-Châteaux-Superdévoluy (177.8 km)

Orario partenza ufficiale: 12.45

Orario arrivo stimato: 16.58

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.00 su Rai 2 in chiaro, dalle 12.15 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) per gli abbonati

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.00, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 12.15

Diretta live testuale: OA Sport