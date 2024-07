Tour de France 2024, tappa di oggi (16 luglio): percorso, orari, tv. Si riparte con una volata

Inizia la terza ed ultima settimana del Tour de France 2024 dopo il secondo giorno di riposo. Si riparte soft con una frazione che dovrebbe favorire i velocisti. Andiamo a scoprire nel dettaglio la sedicesima tappa con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

Una tappa sostanzialmente piatta che comincerà da Gruissan per arrivare a Nîmes dopo 188.6 chilometri e 1200 metri di dislivello. Nessuna difficoltà altimetrica nella prima parte, mentre un po’ di movimento nella seconda parte con il traguardo volante di Le Matellettes e poi il GPM di quarta categoria della Cote de Fambetou (1.2 km al 5%). Poi sarà un lungo avvicinamento verso la presumibile volata di gruppo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

I nomi ormai sono i soliti per la volata: la Maglia Verde Biniam Girmay ed il vincitore della Milano-Sanremo Jasper Philipsen partono un gradino avanti, ma per la battaglia ci saranno anche Wout van Aert, apparso in netta crescita, Dylan Groenewegen, Mark Cavendish, che è riuscito a resistere fino ad ora alle montagne, ed Arnaud De Lie.

PROGRAMMA SEDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

16a tappa – Martedì 16 luglio

Gruissan-Nîmes (188.6 km)

Orario partenza ufficiale: 13.30

Orario arrivo stimato: 17.31

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.45 su Rai 2 in chiaro, dalle 12.45 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) per gli abbonati

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.45, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 12.45

Diretta live testuale: OA Sport