Tour de France 2024, tappa di oggi (12 luglio): percorso, orari, tv. Spazio finalmente per la fuga?

Le fughe in questo Tour de France 2024 fino ad ora hanno sempre avuto vita breve, con soprattutto le squadre dei velocisti che sono sempre andate a chiudere. Sarà la volta buona nella tredicesima tappa odierna? Andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti, programma e palinsesto TV.

PERCORSO

165,3 chilometri con partenza da Agen ed arrivo in quel di Pau. Prima parte mossa ma non dura: la classica pianura francese, ricca di saliscendi. La fase più interessante di gara è quella finale però: Côte de Blachon (1.6 km al 6.1%) e Côte de Simacourbe (1.8 km al 6.5%) in rapida successione, a circa 30 chilometri dal traguardo, poi comunque un altro paio di strappetti ad anticipare l’arrivo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Sarà curioso capire se il gruppo lascerà spazio ai fuggitivi: nel caso soliti nomi che proveranno ad attaccare, quelli da classiche. Da Valentin Madouas ad Alberto Bettiol, passando per Paul Lapeira fino ad arrivare ai super big come Mathieu van der Poel e Tom Pidcock. Ma occhio comunque alla volata: Biniam Girmay potrebbe andare addirittura a caccia del poker, mentre con un finale così mosso Arnaud De Lie e Wout van Aert potrebbero essere agevolati. Comunque il favorito resta Jasper Philipsen, nonostante l’incostanza in questo Tour.

PROGRAMMA TREDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

13a tappa – Venerdì 12 luglio

Agen-Pau (165,3 km)

Orario partenza ufficiale: 13.50

Orario arrivo stimato: 17.30 circa

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 13.15 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) per gli abbonati, dalle 14.45 Rai 2

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.45, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 13.15

Diretta live testuale: OA Sport