Tour de France 2024, tappa di oggi (10 luglio): percorso, orari, tv. Tadej Pogacar all’attacco?

Atteso grande spettacolo nella giornata odierna al Tour de France 2024: appuntamento con l’undicesima tappa alla Grande Boucle, si torna a salire. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

211 chilometri con partenza da Évaux-les-Bains ed arrivo in quel di Le Lioran. Primi 70 chilometri pianeggianti, poi le prime due ascese di giornata: Côte de Mouilloux (1,9 chilometri al 6,4%) e Côte de Larodde (3,8 chilometri al 6%). Ancora un tratto interlocutorio e poi il gran finale sul Massiccio Centrale: Col de Néronne (3,8 chilometri al 9,1%), Puy Mary Pas de Peyrol (5,4 km all’8,1%), Col de Pertus (4,4 km al 7,9% con anche gli abbuoni in vetta) e Col de Font de Cère (3,3 km al 5,8%), tutte praticamente consecutive. L’ultima ascesa si concluderà praticamente a 3 km dall’arrivo, poi solo discesa.

ALTIMETRIA

FAVORITI

La grande attesa è per Tadej Pogacar: lo sloveno della UAE Emirates in Maglia Gialla andrà sicuramente a caccia della vittoria di tappa e proverà a mettere in difficoltà i rivali. Ha annunciato battaglia Jonas Vingegaard con la sua Visma | Lease a Bike. Occhio alla Maglia Bianca e secondo della classifica generale Remco Evenepoel: il belga può far male su un percorso così. Attenzione anche a Primoz Roglic, Carlos Rodriguez ed Egan Bernal. L’Italia si affida a Giulio Ciccone.

PROGRAMMA UNDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

11a tappa – Mercoledì 10 luglio

Évaux-les-Bains-Le Lioran (211 km)

Orario partenza ufficiale: 11.30

Orario arrivo stimato: 17.30 circa

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 11.00 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) per gli abbonati, dalle 13.20 Rai Sport HD, dalle 14.45 Rai 2

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.45, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 11.00

Diretta live testuale: OA Sport