Tour de France 2024, Richard Carapaz: “Volevo sfruttare l’occasione: la maglia gialla è un orgoglio”

Richard Carapaz è la nuova maglia gialla del Tour de France 2024: l’ecuadoriano voleva conquistare la leadership della classifica generale e nella volata di Torino ha deciso di fare lo sprint, a differenza degli altri uomini di classifica che si sono disinteressati negli ultimi metri di questa tappa.

Queste le sue parole al traguardo intervistato da Eurosport: “Per me la maglia gialla è davvero un sogno per il grande rispetto che ho per il Tour. Ho sempre detto che è la corsa più importante al mondo, quindi indossare il simbolo del primato è davvero un onore e un orgoglio per me”.

“Volevo sfruttare al meglio questa situazione e ci sono riuscito. Sapevamo che avevamo questa opportunità nel finale, sapevamo che ci sarebbe stato molto nervosismo in questo primo arrivo in volata, ma la squadra si è mossa alla grande nel finale. Mi sono difeso nella maniera migliore possibile negli ultimi chilometri e le ultime centinaia di metri sono state davvero magiche“.