Tour de France 2024, Remco Evenepoel: “Sapevo che Pogacar avrebbe attaccato, ma sono riuscito a stare con lui”

Un attacco, qualche problema, tanta fatica (così come per tutti). Alla fine può considerarsi positiva la nona tappa del Tour de France 2024 per Remco Evenepoel che resta al secondo posto della classifica generale al termine della prima lunga settimana della Grande Boucle.

La Maglia Bianca oggi si è difeso al massimo delle sue possibilità sui tratti in sterrato, provando in un certo momento anche ad attaccare, salvo poi correre sulla difensiva contro un Pogacar devastante.

Le sue parole: “La mia giornata è andata bene. Non ho sofferto molto e mi sentivo bene sullo sterrato. Sapevo che Tadej avrebbe attaccato e sono riuscito a rimanere in contatto con lui quasi tutto il tempo. C’è stata solo una volta in cui ero in una brutta posizione e ho pensato che i miei compagni di squadra non fossero abbastanza aggressivi da riportarmi in testa al gruppo, quindi sono rimasto sorpreso, ma la cosa si è risolta subito”.

E poi una frecciatina al terzo della classifica generale: “Peccato che quando eravamo in tre Jonas Vingegaard non abbia voluto collaborare per allargare il divario. Avevamo la possibilità di tornare nel gruppo di testa e conquistare la lotta per il successo di tappa, ma rispetto la tattica della Visma, hanno scelto di giocare in difesa. Qualunque cosa accada, mi adatto alla situazione”.

Difficile attaccare Pogacar, obiettivo secondo posto per ora: “Avrei accettato prima della gara di ritrovarmi in questa posizione nel giorno di riposo. Tutto ciò in più sarà un bonus, ora mi concentrerò sulla difesa di questo posto”.