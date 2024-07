Tour de France 2024, Remco Evenepoel: “Ho perso fiducia in discesa, non sono al 100% ma è un buon inizio”

Remco Evenepoel chiude questa prima quattro giorni di gara al Tour de France al secondo posto in classifica generale. Un risultato eccellente per il belga che forse in salita non è riuscito a tenere il passo dei migliori fino in fondo ma, a parte Tadej Pogacar, al momento irraggiungibile, ha dimostrato di potersela giocare per il podio.

Le parole del capitano della Soudal Quick-Step: “Tadej Pogacar ha dimostrato ancora una volta le sue qualità. Sappiamo che quando attacca è molto esplosivo. Ho provato a tenere la ruota ma non sono riuscito a seguirlo. Sono riuscito ad arrivare in vetta non troppo lontano da Vingegaard, quindi non è stato poi così male”.

Successivamente: “Poi mi sono lanciato nella discesa e ho rischiato un po’ troppo, quasi l’ho pagato. Sono scivolato due o tre volte su tratti leggermente bagnati, quindi ho perso un po’ di fiducia. Gli altri mi hanno raggiunto e siamo riusciti a raggiungere il traguardo con Vingegaard. Alla fine sono riuscito a scattare per conquistare il secondo posto”.

In generale sulla corsa: “Sapevo che dovevo essere pronto per questa prima fase. Forse non sarò al 100% ma è sicuramente un buon inizio. Mi sono detto che puntavo alla Top-5, quindi finire secondo in una tappa di montagna del Tour e piazzarmi secondo in classifica generale significa che sono sulla strada giusta. Per quanto riguarda la vittoria finale, la gara è ancora lunga, Tadej potrebbe avere una giornata no, e comunque preferisco concentrarmi su quello che sarò capace di fare con la mia squadra. Lotteremo fino a Nizza e comunque sta andando tutto bene e mi sto divertendo”.