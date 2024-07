Tour de France 2024, Remco Evenepoel: “Domani Pogacar l’uomo da battere”

Diventa più difficile l’impresa secondo posto per Remco Evenepoel. La maglia bianca del Tour de France ha pagato dazio oggi nella penultima frazione, perdendo quasi 52” da Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) e ritrovandosi ora a 2’50” dalla piazza d’onore di domani.

“Volevo provare a mettere pressione e vedere se potevo fare qualcosa per accorciare – afferma ai microfoni del Tour – ma Pogacar e Vingegaard erano più forti di me, molto semplice. Una volta che siamo rimasti insieme, sono andato al limite e non sono riuscito a seguirli. Ma dovevo provarci e alla fine ho perso del tempo: non è però così importante“.

“Domani ho bisogno di un’altra frazione con uno sforzo di massima intensità. Conosco bene il percorso, mi piace. Ma penso che lo conosca anche Pogacar, rimane casa sua. Credo che ce la giocheremo noi primi tre nella generale, ma è una crono di montagna. Tadej sarà l’uomo da battere“.