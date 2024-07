Tour de France 2024: il borsino della tappa di oggi. Volata certa, Philipsen il favorito

Ultima tappa completamente sul suolo italiano per il Tour de France 2024. Dopo due giornate mosse in cui abbiamo visto le prime scaramucce tra i big, arriva la prima opportunità per i velocisti con la Piacenza-Torino. La giornata più lunga della Grande Boucle con i suoi 230,8 chilometri, presenti tre GPM ma abbastanza lontani dal traguardo, permettendo agli sprinter di giocarsi la vittoria.

L’uomo da battere è Jasper Philipsen: ormai da un annetto il velocista più forte in circolazione. Lo scorso anno fu dominante al Tour, portandosi a casa la maglia verde, e nessuno in gruppo sembra poter raggiungere le sue vette. Se le tessere si mettono tutte a posto, il belga è il favoritissimo. Alle sue spalle, tanta attesa per un altro belga, Arnaud De Lie (Lotto-Dstny), che non vede l’ora di sprigionare i propri cavalli.

In seconda fila Mads Pedersen (Lidl-Trek) e Michael Matthews (Jayco-AlUla), anche loro uomini che solitamente in queste salite non hanno troppe problematiche, ma sono tanti gli uomii veloci che vogliono provare adire la loro, da Dylan Groenewegen, compagno di Matthews, a Mark Cavendish (Astana-Qazaqstan), passando per Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike) che dopo due giorni di lavoro per Vingegaard può avere la prima opportunità del suo Tour.

TOUR DE FRANCE 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA TERZA TAPPA

***** Jasper Philipsen

**** Arnaud De Lie

*** Dylan Groenewegen, Wout Van Aert, Biniam Girmay, Mads Pedersen, Michael Matthews

** Phil Bauhaus, Bryan Coquard, Alexander Kristoff, Sam Bennett, Dylan Groenewegen

* Mark Cavendish, Arnaud Démare, Fabio Jakobsen