Tour de France 2024: il borsino della tappa di oggi. Tutto in bilico tra fuga e sprint ristretto

Un’altra giornata sulla carta interlocutoria prima della tripletta che chiuderà il Tour de France 2024. La Gap-Barcelonnette di 179,5 chilometri si potrebbe prestare nuovamente agli attacchi da lontano: i 3100 metri di dislivello sono distribuiti su cinque salite di terza categoria, l’ultima a oltre quaranta chilometri dal traguardo, e non vedranno probabilmente gli uomini di classifica darsele di santa ragione.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.20

Potrebbe essere la giornata in cui potremmo rivedere protagonisti sia Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike) che Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck): le salite odierne non sono arcigne e ben si adattano alle loro caratteristiche da corridori di corse di un giorno. Fino ad ora non siamo mai riusciti ad assistere a questo infuocato duello, oggi potremmo finalmente averne l’occasione.

Dietro, una pletora di attaccanti niente male. Intanto, rimettiamo il gettone su Ben Healy: ieri staccato, ma magari solo con l’intenzione di conservare qualche energia per questa frazione. Percorso che può essere il pane per uomini come Magnus Cort (Uno-X Mobility), Rui Costa (EF Education-Easypost) o il francese Jordan Jegat (TotalEnergies).

Semmai il gruppo riuscisse invece a tenere la corsa chiusa, possibile la volata, con Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) che, nonostante sia abbastanza acciaccato dopo la caduta di martedì, vede il percorso giusto per lui. Ma Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) potrebbe stringere i denti: solo lui potrebbe essere il motivo per non vedere van der Poel in fuga.

TOUR DE FRANCE 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA DICIOTTESIMA TAPPA

***** Wout Van Aert, Mathieu van der Poel

**** Alex Aranburu, Ben Healy

*** Anthony Turgis, Axel Laurance, Arnaud De Lie

** Magnus Cort, Jordan Jegat, Michael Matthews, Matej Mohorič, Alexander Kristoff

* Rui Costa, Biniam Girmay, Jasper Stuyven, Bryan Coquard, Jasper Philipsen