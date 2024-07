Tour de France 2024: il borsino della tappa di oggi. Prima cronometro, Evenepoel per ricucire il gap

Arriva un altro momento di svolta del Tour de France. Dopo due sprint che hanno fatto da ‘cuscinetto’ dopo il primo tappone con il Galibier protagonista, arriva la prima cronometro della Grande Boucle: 25,3 chilometri da Nuits-Saint-Georges a Gevrey-Chamartin, con una salita nel mezzo a Reulle-Verdy (1600 metri al 6,5%) che potrebbe scompigliare i piani degli specialisti.

Frazione che potrebbe dunque arridere a Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Il belga finora non ha retto i ritmi di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) in salita, ma la sua abilità nelle prove contro il tempo può portarlo a limitare il passivo e a rinforzare la sua candidatura per la maglia gialla. Ma attenzione anche allo sloveno, migliorato ulteriormente nella specialità, e a Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), che lo scorso anno nella cronoscalata di Combloux diede una sonora lezione a tutti.

Anche se questa è una crono molto più lineare. E quindi non è escluso che gente come Primoz Roglic (Red Bull-Bora Hansgrohe), in ombra nei primi giorni, Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike) e specialisti alla Joao Almeida (UAE Team Emirates), Stefan Bissegger (EF Education-Easypost) e Bruno Armirail (Decathlon Ag2R La Mondiale) non possano inserirsi nella lotta.

TOUR DE FRANCE, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA SETTIMA TAPPA

***** Remco Evenepoel

**** Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Wout Van Aert

*** Joao Almeida, Juan Ayuso, Wout Van Aert, Primoz Roglic, Stefan Kung

** Bruno Armirail, Stefan Bissegger, Soren Warenskold, Yves Lampaert

* Ilan Van Wilder, Alberto Bettiol, Dorian Godon, Simon Yates