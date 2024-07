Tour de France 2024: il borsino della tappa di oggi. Ci sono le grandi salite, è già tempo per i big

Il primo showdown del Tour de France arriva già alla quarta tappa. Si ritorna nei confini transalpini e c’è già il primo tappone della Grande Boucle: Sestriere, Montgenevre e Galibier praticamente di fila, per una giornata che non avrà praticamente un metro di pianura fino all’arrivo di Valloire. Prepariamoci dunque ad una lotta tra i big.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.15

Primo favorito è Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), l’unico che sul San Luca ha avuto il coraggio di attaccare per testare le gambe degli avversari, dimostrando di avere qualcosa in più rispetto a tutti. O quasi tutti: perché Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) ha dimostrato di averne: ci aspetta un gran bel duello.

Un filino dietro Carlos Rodriguez (Ineos-Grenadiers), che lo scorso anno riuscì a battere entrambi, e Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), su cui abbiamo un piccolo punto interrogativo sulle sue condizioni in salita. Mettiamo più dietro Primoz Roglic (Red Bull-Bora Hansgrohe), che non ha brillato nei primi due giorni, e dovrà sfruttare le gambe di Aleksandr Vlasov per rimanere in scia. Ma c’è anche la maglia gialla Richard Carapaz (EF Education-Easypost)

Ma non è detto che possano arrivare delle sorprese, con qualche tentativo da lontano. Come per i luogotenenti dei vari capitani, come Egan Bernal, Adam Yates, Juan Ayuso e Mikel Landa, o attacchi di uomini che non fanno paura a chi lotta per il podio, come Romain Bardet (dsm firmenich-PostNL), Simon Yates (Jayco-AlUla) o il nostro Giulio Ciccone (Lidl-Trek) che può iniziare la sua caccia alla conferma della maglia a pois.

TOUR DE FRANCE, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA QUARTA TAPPA

***** Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard

**** Carlos Rodríguez, Remco Evenepoel

*** Richard Carapaz, Primož Roglič

** Egan Bernal, Pello Bilbao, Felix Gall, Adam Yates

* Juan Ayuso, Romain Bardet, Giulio Ciccone, Aleksandr Vlasov, Simon Yates