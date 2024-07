Tour de France 2024: il borsino della tappa di oggi. Altra volata, Philipsen cerca la riscossa

Il Tour de France riprende la propria corsa. Ma lo fa in maniera abbastanza morbida, con la decima tappa: da Orleans a Saint-Amand-Montrond, 187,3 chilometri praticamente pianeggianti che potrebbero nascondere delle insidie con i ventagli. Giornata dunque per i velocisti, e Jasper Philipsen ci vuole ancora provare.

Due secondi posti, un declassamento e una volata a cui non è riuscito a partecipare: bottino molto povero per l’uomo della Alpecin-Deceuninck, che lo scorso anno giganteggiava con la maglia verde. Ma questo sembra un traguardo disegnato apposta per lui, al netto dei soliti avversari, con Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) ed Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) come principali antagonisti.

E Biniam Girmay? La maglia verde appare leggermente indietro, poiché l’arrivo piatto non si confà perfettamente alle sue qualità. Potrebbe rispuntare anche Mark Cavendish (Astana-Qazaqstan), che vuole aggiornare il proprio record di vittorie, mentre Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike) non appare ancora al meglio. Occhio anche ai vari Arnaud Demare (Arkea-B&B Hotels), Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) e Fernando Gaviria (Movistar).

TOUR DE FRANCE 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA DECIMA TAPPA

***** Jasper Philipsen

**** Mark Cavendish, Dylan Groenewegen

*** Pascal Ackermann, Arnaud De Lie, Biniam Girmay

** Sam Bennett, Fabio Jakobsen, Alexander Kristoff, Wout Van Aert

* Phil Bauhaus, Bryan Coquard, Arnaud Démare, Fernando Gaviria, Mathieu van der Poe