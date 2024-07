Tour de France 2024: il borsino della tappa di oggi. Altra volata, Girmay vuole il poker

Nuova tappa che arride ai velocisti al Tour de France. La Agen-Pau, di 165,3 chilometri, non dovrebbe discostarsi dallo sprint di gruppo già visto ieri: Negli ultimi 40 chilometri sono presenti due GPM di quarta categoria, la Cote de Blachon (1500 metri al 6,9%) e la Cote de Simacourbe (1800 metri al 6,4%), ma non dovrebbero impensierire i velocisti.

E quindi a questo punto, ancora Jasper Philipsen come favorito? Dopo metà Grande Boucle, si può dire che la gamba migliore in gruppo è quella di Biniam Girmay (Intermarché-Wanty): la maglia verde ha firmato la sua tripletta personale e non vediamo come non possa puntare al poker. Dietro di lui il belga della Alpecin-Deceuninck, che deve giocarsi le ultime residue possibilità per la classifica a punti.

Passi in avanti da parte di Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike) ed Arnaud Demare (Arkea-B&B Hotels), nonostante quest’ultimo sia stato penalizzato per volata irregolare ieri, con Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) in cerca di riscatto, mentre stanno emergendo anche i vari Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech) ed Arnaud De Lie (Lotto-Dstny). Mark Cavendish (Astana-Qazaqstan) eviterà stavolta di mettersi nei guai e rovinare le uova nel paniere agli altri, mentre sono più indietro gli altri sprinter.

TOUR DE FRANCE 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA TREDICESIMA TAPPA

***** Biniam Girmay

**** Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen

*** Wout Van Aert, Arnaud Demare, Arnaud De Lie, Pascal Ackermann

** Jasper Philipsen, Phil Bauhaus, Marc Cavendish, Bryan Coquard

* Fernando Gaviria, Sam Bennett, Marijn Van Den Berg, John Degenkolb