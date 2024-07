Tour de France 2024, Giulio Ciccone accusa Santiago Buitrago: cosa è successo nella 19ª tappa

Una situazione particolare. Nella giornata di ieri i corridori del Tour de France hanno dovuto affrontare le difficoltà della 19ª tappa e le montagne hanno sancito in maniera inequivocabile che il più forte sia lo sloveno Tadej Pogacar, sempre più vicino alla magica doppietta Giro-Tour nello stesso anno come Marco Pantani nel 1998. Tuttavia, la frazione non è stata teatro solo dell’assolo del campione della UAE Team Emirates.

Ci si riferisce a quanto è accaduto tra Giulio Ciccone (Lidl-Trek), decimo nella classifica generale della Grande Boucle, e il colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), undicesimo della graduatoria complessiva. Il nostro portacolori ha accusato il sudamericano di aver utilizzato la tecnica della “borraccia incollata”.

Di cosa si tratta? È una tecnica per recuperare e guadagnare velocità quando i corridori raccolgono una borraccia data dall’ammiraglia. La difficoltà e il tempo perso per prendere quel recipiente altro non sono che un modo molto scaltro per lasciarsi trainare per qualche attimo, senza incorrere nei provvedimenti dei commissari di gara.

L’episodio è riportato da L’Equipe che ha pubblicato le immagini girate dalla tv australiana SBS Sport. Ciccone, giunto a 34″ da Buitrago, dopo l’arrivo si è fermato accanto al colombiano apostrofandolo: “Ehi, eravamo in tre dietro di te. Abbiamo visto tutto. Con la bottiglia così (facendo il gesto per imitare la ‘borraccia incollata’, ndr). Non è corretto. Non è corretto, è il Tour de France“, ha aggiunto il ciclista tricolore. Buitrago ha risposto in maniera ironica: “L’ho imparato da te“.

Di seguito il video dell’episodio:

