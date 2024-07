Tour de France 2024, Biniam Girmay: “Sto realizzando tutti i miei sogni”

Un’altra firma per Biniam Girmay al Tour de France. Il velocista eritreo della Intermarché-Wanty vince l’ottava tappa della Grande Boucle da Semur-en-Auxois a Colombey-les-Deux-Eglises, rafforzando così la propria leadership nella classifica a punti, in barba a tutti coloro che davano Jasper Philipsen il favorito principale.

Il belga non è riuscito a resistere allo sprint del suo avversario, che aveva però qualche chance in più in un finale che puntava leggermente verso l’alto: “Forse ho vinto per questo (ride) – afferma ai microfoni dei giornalisti – in questi finali posso esprimere meglio la mia potenza, ma devo ringraziare la squadra, mi ha fatto un leadout perfetto piazzandomi nella posizione giusta“.

Subentrano dunque le emozioni per questa seconda vittoria al Tour, ringraziando i suoi familiari: “Incredibile vincere due volte, non so cosa dire, grazie a Dio per tutto. Dedico la mia vittoria ai miei genitori, che mi hanno sempre dato supporto e creduto in me, sono molto orgoglioso”.

E adesso la maglia verde inizia non solo ad essere uno sfizio, ma qualcosa di concreto: “Vincere con questa maglia addosso è straordinario, già vestirla è un sogno. Sto guadagnando punti, sto vincendo tappe con questa maglia, è tutto perfetto, penso di aver realizzato già tane delle mie fantasie, spero solo di continuare così fino a Nizza“.