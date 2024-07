Tour de France 2024, azione legale contro il tifoso che ha lanciato del cibo a Pogacar e Vingegaard

Il meraviglioso duello tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard sta infiammando il Tour de France 2024, con lo sloveno che ieri ha dato spettacolo in una delle tappe più attese della Grande Boucle, trionfando in solitaria sul traguardo di Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet. Ali di folla hanno accompagno i corridori lungo l’ultima salita, rendendo la cornice ancora più magica, ma purtroppo ancora una volta c’è qualche spettatore che si è reso protagonista in negativo.

A pochi chilometri dalla cima, infatti, le immagini della televisione hanno mostrato chiaramente come uno spettatore abbia lanciato delle patatine verso Tadej Pogacar. Lo sloveno si è un attimo scomposto e ha cercato probabilmente di capire cosa lo avesse colpito, riprendendo comunque la sua azione. Un gesto veramente ignorante e maleducato e che purtroppo si è ripetuto successivamente anche con Jonas Vingegaard.

Un comportamento che non passerà impunito, visto che il CPA passerà alle vie legali contro questo spettatore. A comunicarlo è stato anche il presidente dell’Assocorridori, Adam Hansen, direttamente dai suoi profili social: “Il CPA ha intenzione di intraprendere con piacere una azione legale contro questo tizio visto quanto ha fatto tanto a Tadej Pogacar che a Jonas Vingegaard. Questo gesto è segno di una grande mancanza di rispetto e non può essere tollerato”.

The @cpacycling will take legal action against this guy with pleasure due to what he did to both @TamauPogi and @VingegaardJonas. This is disrespectful and will not be tolerated. https://t.co/tJpyz09VSU

— Adam Hansen (@HansenAdam) July 13, 2024