Tom Pidcock non riparte al Tour de France: altro ritiro per Covid

Tom Pidcock si è ritirato dal Tour de France 2024. Il ciclista ha deciso di non presentarsi al via della 14ma tappa, ovvero la prima frazione sui Pirenei con tanto di Tourmalet. Uno dei leader della Ineos Grenadiers ha lasciato la Grande Boucle a causa di sintomi di Covid, come ha annunciato la sua squadra: “Tom mostra sintomi di Covid-19 e, su consiglio del nostro team medico, ora tornerà a casa per riprendersi“.

Tom Pidcock occupava il 36mo posto in classifica generale con un ritardo di 55’35” dallo sloveno Tadej Pogacar, ma aveva chiuso al secondo posto la tappa degli sterrati a Troyes. Il 24enne, che lo scorso anno era stato secondo alla Liegi-Bastogne-Liegi e che nel 2022 vinse in cima all’Alpe d’Huez, parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024 sia su strada che nella mountain bike.

Questo ritiro per motivi legati al Covid fa il paio con quello dello spagnolo Juan Ayuso nella giornata di ieri. Per gli stessi motivi avevano già salutato nei giorni scorsi l’olandese Fabio Jakobsen, lo spagnolo Pello Bilbao, il danese Mikael Morkov.