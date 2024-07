Tom Pidcock: “Il contatto fa parte delle corse, non dovevo farmi prendere dalla rabbia dopo la foratura”

Una gara meravigliosa quella sulla Collina d’Elancourt: la mountain bike ha visto trionfare alla grande nel cross country maschile l’attesissimo Tom Pidcock. Il britannico, dopo una foratura, è riuscito a trovare il passo giusto per rimontare da fenomeno e andare a battere il francese Victor Koretzky per cogliere il secondo oro olimpico consecutivo.

Le parole al traguardo del britannico: “Avevo così tante cose in testa questa settimana che precede i Giochi. Emozioni, scenari e tutto… Poi arrivi alla linea di partenza e sei travolto da tutto. Stavo bene, sapevo che Victor stava bene e che non sarebbe stato facile. Poi c’è stata la foratura e a quel punto sapevo che non dovevo farmi prendere dalla rabbia“.

Sulla foratura: “Sapevo che avevo cinque giri ancora, cioè 50 minuti di gara, quindi tutto era possibile“.

Un sorpasso finale spettacolare quello di Pidcock: “Il contatto fa parte delle corse, questo è quello che ho sempre fatto. Le Olimpiadi non sono diverse. Mi dispiace per lui, il sostegno per lui era incredibile, ma sono le Olimpiadi, devi dare il massimo”.