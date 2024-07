Tiro con l’arco, Rebagliati dopo il ranking round a Parigi 2024: “Sensazioni positive, aspettative anche nel mixed”

Un primo giorno dal sapore positivo. Chiara Rebagliati ha ben figurato in occasione del ranking round femminile di tiro con l’arco valido per le Olimpiadi di Parigi 2024, chiudendo la prova in quindicesima posizione segnando un totale di 663. Buona la prestazione dell’azzurra che, a seguito di una prima parte dai contorni chirurgici in cui ha timbrato 336 su 36 frecce (con dieci 10 e 3 centri), ha commesso qualche sbavatura nella seconda sezione, arrivando a quota 327.

Una volta terminata la gara, la nativa di Savona ha commentato la sua prova: “La sensazione a caldo è sicuramente positiva – ha detto Rebagliati ai microfoni federali -, sono molto contenta di come ho tirato e gestito la gara. Nella prima parte ho tirato molto bene, nella seconda parte mi ha colta impreparata qualche folata di vento, ma nel complesso sono molto soddisfatta, abbiamo rotto il ghiaccio positivamente. Nel primo scontro affronto un’avversaria che sfido per la prima volta e vedremo cosa succederà, poi ci sarà la gara mixed team a cui tengo molto, auguro tutto il meglio ai ragazzi che scenderanno sulla linea di tiro tra poco. Le aspettative ci sono anche nel mixed, voglio fare bene e spero che avremo una chance di arrivare in fondo anche in questa gara“.

Chiara Rebagliati, per ciò che concerne la gara individuale tornerà dunque in pedana mercoledì 31 luglio alle 13:44 per sfidare ai trentaduesimi di finale l’arciera della Malesia Dania Ariana Zairi, la quale ha concluso il segmento odierno al cinquantesimo posto con 633 punti.