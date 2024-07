Tiro con l’arco, Musolesi non ha gareggiato oggi: incontri rimandati alle Olimpiadi, la causa

Slitta a domani il debutto di Federico Musolesi nel torneo individuale di tiro con l’arco valevole per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Un allarme meteo ha infatti costretto gli organizzatori a sospendere in anticipo la sessione serale odierna, in cui erano previsti diversi scontri diretti di primo e secondo turno maschili e femminili, per portare avanti entrambi i tabelloni.

La schedule serale aveva già accumulato qualche minuto di ritardo per la lunghezza di alcune sfide, quando all’Esplanade des Invalides è stata comunicata al pubblico il rinvio a domani dei match rimanenti a causa dell’imminente arrivo di una tempesta. Al momento non è ancora stato definito il nuovo programma di giovedì 1° agosto.

Musolesi affronta al primo round lo sloveno Ziga Ravinkar, con all’orizzonte un eventuale sedicesimo di finale contro il fenomeno sud coreano Kim Je Deok (che non dovrebbe avere problemi a regolare il sudafricano Wian Roux). Ricordiamo che quest’oggi Mauro Nespoli ha vinto i primi due incontri del suo torneo individuale, qualificandosi agli ottavi di finale.