Tiro con l’arco, Mauro Nespoli e Chiara Rebagliati ai sedicesimi alle Olimpiadi nell’individuale!

Mauro Nespoli e Chiara Rebagliati sono ai sedicesimi di finale dei tornei di tiro con l’arco individuali alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un ottimo debutto da parte dei due azzurri nel tabellone principale, più con agio quello del veterano, più faticoso quella della ligure: a breve ci sarà subito il prossimo turno per cercare di entrare nei migliori sedici.

Nespoli che comincia alla grande il suo primo turno, con un primo set in cui tira tre dieci, prendendosi subito il vantaggio sull’atleta del Bangladesh Islam (30-27). Tendenza che non cambia nel secondo parziale, con Mauro che comincia con un otto, ma alza la qualità nelle due frecce successive con un nove e un dieci che lo portano a conquistare per 27-26 anche il secondo set. Terzo set che è un vero e proprio monologo con due nove e un dieci per il militare di Voghera che si aggiudica l’incontro per 6-0, chiudendo anche l’ultimo parziale con il punteggio di 28-25. L’azzurro ai sedicesimi affronterà l’uzbeko Amirkhon Sadikov.

Rebagliati contro la malese Mohamad Zairi comincia bene, con un’ottima costanza e qualità nel primo set. Tre nove la portano a 27 punti che le permettono di pareggiare i 27 della sua avversaria. Qualità che invece cala decisamente nel secondo parziale, quando l’azzurra mette giù un sette, un otto e un nove che le fruttano appena 24 punti, uno in meno dei 25 dell’asiatica. La reazione della ligure è notevole nel terzo set con due nove e un fantastico dieci alla fine, mentre la malese fa 27 punti con un otto al termine della serie.

Sul 3-3 l’arciera delle Fiamme Oro scaglia due dieci e un nove e con 29 punti si prende il parziale del 5-3 (29-28). Ma nel quinto set è nuovamente Mohamad Zairi a fare la voce grossa con due dieci e un nove, per l’azzurra 10-9-8 con un’ultima freccia per la quale ha dovuto attendere più del previsto. Allo shoot-off Chiara scaglia un dieci meraviglioso che è sufficiente a battere il nove della malese per vincere e qualificarsi al turno successivo per affrontare una tra la rumena Amaistroaie e l’israeliana Moshe.