Tiro con l’arco, Italia beffata! Perché ci toccherà la Corea del Sud nonostante il pari merito con il Brasile nella gara mista

Saranno Chiara Rebagliati e Mauro Nespoli a rappresentare l’Italia nella gara a coppie miste del tiro con l’arco alle Olimpiadi di Parigi 2024: l’unica azzurra qualificata tra le donne ed il migliore tra i tre azzurri in gara tra gli uomini a livello individuale hanno totalizzato il nono punteggio nella classifica combinata.

L’Italia però si trova ora un tabellone durissimo da affrontare nella fase ad eliminazione diretta: gli azzurri dovranno vedersela con la Francia padrona di casa all’esordio e poi eventualmente con la favoritissima Corea del Sud nei quarti di finale.

Gli azzurri sono costretti a questo cammino davvero ostico a causa di un pari merito risolto in favore dell’Italia al termine dei due ranking round odierni: lo stesso punteggio di Nespoli e Rebagliati, ovvero 1333, è stato ottenuto dal Brasile di Ana Luiza Sliachticas Caetano e Marcus D’Almeida.

La prima discriminante in questi casi (a meno che l’ex aequo non sia al 16° posto, per il quale è previsto lo shoot off) è il numero di 10 ottenuti nel complesso dai due atleti: per l’Italia sono stati 63, per il Brasile 56. I sudamericani sono così decimi e troveranno il Messico agli ottavi ed eventualmente la Germania ai quarti.