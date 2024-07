Tennistavolo, sorteggio durissimo per Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli alle Olimpiadi

Sorteggio durissimo per le due azzurre del tennistavolo qualificate nel singolare femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024: Giorgia Piccolin, numero 62 del ranking, e Debora Vivarelli, numero 84 del mondo, hanno evitato il turno preliminare, ma non erano teste di serie nel tabellone principale.

Nei trentaduesimi, dunque, le azzurre sapevano già di dover affrontare una giocatrice inserita tra le 32 teste di serie, ma il sorteggio è stato davvero avverso: le due italiane sono state accoppiate entrambe con avversarie nipponiche. Piccolin sfiderà Miu Hirano, numero 13 del mondo e testa di serie numero 8, mentre Vivarelli affronterà Hina Hayata, numero 5 del ranking e numero 3 del seeding.

Il commento al sito federale del coach azzurro Elena Timina: “Penso che le avversarie siano molto superiori a noi e che non avremo nulla da perdere. Ci siamo allenate ieri e oggi nella sede di gara ed è molto bella. Continueremo le sessioni di preparazione in questi giorni, per arrivare il giorno dei match pronte a dare il massimo“.