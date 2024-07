Tiro con l’arco, che rimonta per Mauro Nespoli: è agli ottavi di finale! Fuori Rebagliati

Mauro Nespoli con una grande rimonta è agli ottavi di finale del torneo individuale di tiro con l’arco alle Olimpiadi di Parigi 2024. Uno splendido successo per il veterano lombardo che ha rimontato da uno svantaggio di 0-4 contro l’uzbeko Sadikov. Nulla da fare per Chiara Rebagliati che viene eliminata.

Sadikov comincia in maniera perfetta addirittura con tre dieci e vince il primo set per 30-28, con Nespoli che parte con due nove e chiude con un dieci. Un sedicesimo che comincia in salita per il 36enne di Voghera che tira ancora meglio nel secondo set facendo due dieci e un nove in mezzo, ma l’uzbeko fa ancora un triplo dieci e si porta sul 4-0. Finalmente Sadikov cala un po’ nel terzo set con due otto e un nove, mentre l’azzurro con tre nove riapre tutto e si riporta sul 2-4.

Il nostro veterano sale ulteriormente in cattedra con due dieci e un nove e vince anche il quarto set per 29-28. Nel parziale decisivo Nespoli raccoglie 28 punti con un dieci alla fine e batte l’uzbeko per un punto, qualificandosi così per gli ottavi di finale laddove affronterà il canadese Eric Peters domenica 4 agosto alle 9.56.

Rebagliati invece non comincia altrettanto bene contro la rumena Amaistroaie con un primo set da 9-9-8 e un totale di 26 che non basta a battere il 29 della rumena. Anche il secondo parziale non va meglio, con l’arciera delle Fiamme Oro che fa 9-7-9 e raccoglie appena 25 punti contro i 29 della sua avversaria. Una bella reazione nel terzo set con un otto e due dieci che permettono all’italiana di vincere il parziale per 28-26. La rumena concede qualcosa nel quarto, quando sul 19-27 scaglia un otto quando poteva chiudere la contesa, ma vince comunque per 28-26 il quinto set e chiude sul 7-3.