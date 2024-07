Tiro a volo, Gabriele Rossetti: “Se sparo bene non ho rivali”; Tammaro Cassandro: “Maggiore consapevolezza”

L’Italia dello skeet è partita alla volta di Parigi per completare la marcia d’avvicinamento alle Olimpiadi 2024: all’ANSA sono stati intervistati, a pochi minuti dalla partenza dall’aeroporto di Fiumicino, Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro.

Gabriele Rossetti, medaglia d’oro a Rio 2016 e decimo a Tokyo 2020, si sente in grande forma: “Voglio godermela. Se sparo bene ai miei piattelli ed affronto bene me stesso, non ho rivali, senza presunzioni. E’ da gennaio che preparo la gara. La Francia è una seconda casa per me, visto che la mia famiglia ha origini francesi. Sono molto contento e pronto ad accettare qualunque risultato“.

Tammaro Cassandro, invece, a Tokyo 2020 fu sesto, ma ora si sente più maturo: “A Tokyo è mancato veramente poco per conquistare una medaglia: ora parto con una maggiore consapevolezza. Devo stare più tranquillo in gara e combattere piattello per piattello“.