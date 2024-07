Tiro a segno, scelto il compagno di Barbara Gambaro per la gara mista della carabina alle Olimpiadi

Il programma del tiro a segno alle Olimpiadi di Parigi 2024 prevede che il primo titolo ad essere assegnato sia quello della carabina ad aria compressa da 10 metri a coppie miste: anche l’Italia sarà tra le 29 Nazioni al via ed è stato scelto il duo azzurro.

Dato che nel comparto femminile della carabina si è qualificata ai Giochi soltanto Barbara Gambaro, la sua presenza non era in discussione, mentre il suo compagno per la gara di domani sarà Danilo Dennis Sollazzo, che ha vinto il ballottaggio con Edoardo Bonazzi.

Le qualificazioni scatteranno alle ore 9.00, e le prime quattro coppie classificate avranno accesso alle finali: alle ore 10.30 ci sarà la sfida per il bronzo tra la terza e la quarta classificata, a seguire si sparerà per l’oro nel duello tra le coppie prima e seconda nelle eliminatorie.