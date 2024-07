Tiro a segno, gli italiani in gara giorno per giorno alle Olimpiadi 2024: calendario, orari esatti, dove vederli in tv

L’Italia sarà rappresentata in 7 delle 10 specialità del tiro a segno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: da sabato 27 luglio a lunedì 5 agosto saranno 7 gli azzurri in gara. Nella carabina sono iscritti sia da 10 che da 50 metri tutti i tre azzurri qualificati, due dei quali (coppia da definire) saranno al via anche nella prova mista, mentre nella pistola i quattro italiani convocati saranno in gara ciascuno in una sola specialità.

Per quanto concerne il settore maschile, nella carabina ad aria compressa da 10 metri e nella carabina libera tre posizioni da 50 metri saranno al via sia Danilo Dennis Sollazzo che Edoardo Bonazzi: nel primo caso saranno 49 gli atleti in gara, mentre nel secondo saranno 44. Nella pistola ad aria compressa da 10 metri l’Italia schiererà Paolo Monna e Federico Nilo Maldini: 33 i tiratori al via. Nella pistola automatica dal 25 metri, invece, si sono qualificati Massimo Spinella e Riccardo Mazzetti: saranno 29 gli atleti in gara.

Nel settore femminile l’unica azzurra al via sarà Barbara Gambaro, la quale gareggerà sia nella carabina ad aria compressa da 10 metri sia nella carabina sportiva tre posizioni da 50 metri: nella prima specialità saranno in gara 44 atlete, nel secondo 32. Saranno 29, infine, le coppie in gara nella prova della carabina ad aria compressa da 10 metri mista, specialità nella quale sarà al via anche l’Italia: per ovvi motivi è certa la presenza di Barbara Gambaro, mentre non è stato ancora definito chi la affiancherà tra Edoardo Bonazzi e Danilo Dennis Sollazzo.

CALENDARIO TIRO A SEGNO OLIMPIADI PARIGI 2024

Sabato 27 Luglio

09.00 Qualificazioni Mixed Team di Carabina da 10 metri (Italia – coppia da definire)

10.30 Qualificazioni Individuale Maschile di Pistola ad Aria Compressa da 10 metri (Paolo Monna e Federico Nilo Maldini)

10.30 Finale Mixed Team di Carabina da 10 metri (ev. Italia – coppia da definire)

12.30 Qualificazioni Individuale Femminile di Pistola ad Aria Compressa da 10 metri

Domenica 28 Luglio

09.15 Qualificazioni Individuale Femminile di Carabina da 10 metri (Barbara Gambaro)

09.30 Finale Individuale Maschile di Pistola ad Aria Compressa da 10 metri (ev. Paolo Monna e Federico Nilo Maldini)

11.15 Qualificazioni Individuale Maschile di Carabina da 10 metri (Edoardo Bonazzi e Danilo Dennis Sollazzo)

12.00 Finale Individuale Femminile di Pistola ad Aria Compressa da 10 metri

Lunedì 29 Luglio

09.15 Qualificazioni Mixed Team di Pistola da 10 metri

09.30 Finale Individuale Femminile di Carabina da 10 metri (ev. Barbara Gambaro)

12.00 Finale Individuale Maschile di Carabina da 10 metri (ev. Edoardo Bonazzi e Danilo Dennis Sollazzo)

Martedì 30 Luglio

09.30 Finale Mixed Team di Pistola da 10 metri

Mercoledì 31 Luglio

09.00 Qualificazioni Individuale Maschile di Carabina 3 Posizioni da 50 metri (Edoardo Bonazzi e Danilo Dennis Sollazzo)

Giovedì 1 Agosto

09.30 Finale Individuale Maschile di Carabina 3 Posizioni da 50 metri (ev. Edoardo Bonazzi e Danilo Dennis Sollazzo)

12.00 Qualificazioni Individuale Femminile di Carabina 3 Posizioni da 50 metri (Barbara Gambaro)

Venerdì 2 Agosto

09.00 Qualificazioni Individuale Femminile di Pistola Sportiva da 25 metri (Precisione)

09.30 Finale Individuale Femminile di Carabina 3 Posizioni da 50 metri (ev. Barbara Gambaro)

12.00 Qualificazioni Individuale Femminile di Pistola Sportiva da 25 metri (Celere)

Sabato 3 Agosto

09.30 Finale Individuale Femminile di Pistola Sportiva da 25 metri

Domenica 4 Agosto

09.00 Qualificazioni Individuale Maschile di Pistola Automatica da 25 metri – Stage 1 (Massimo Spinella e Riccardo Mazzetti)

13.00 Qualificazioni Individuale Maschile di Pistola Automatica da 25 metri – Stage 2 (Massimo Spinella e Riccardo Mazzetti)

Lunedì 5 Agosto

09.30 Finale Individuale Maschile di Pistola Automatica da 25 metri (ev. Massimo Spinella e Riccardo Mazzetti)

PROGRAMMA TIRO A SEGNO OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.