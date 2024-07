Tiro a segno, Federico Nilo Maldini: “Felice di stare sul podio con Monna. Una volta ogni 100 anni…”

L’Italia del tiro a segno porta al medagliere azzurro alle Olimpiadi di Parigi 2024 non una, ma ben due medaglie dalla gara individuale maschile di pistola 10m, che si è appena conclusa nel poligono di Châteauroux.

Federico Nilo Maldini, alla sua prima Olimpiade in carriera, ha colto l’argento superando il compagno di squadra Paolo Monna venendo però preceduto dal cinese Xie Yu.

Una gioia straordinaria, che l’emiliano classe 2001 ha commentato così al termine della gara ai broadcast olimpici: “E’ una medaglia straordinaria, non so che parole utilizzare sono veramente contento. Aver vinto una medaglia insieme a Paolo Monna è ancora più bello: abbiamo passato insieme tanti momenti, ma non eravamo mai saliti insieme sul podio, e su questo podio è ancora più bello”.

Poi ha aggiunto: “Quando ho capito che eravamo riusciti tutti e due ad arrivare alle medaglie la mia contentezza è aumentata. Sono contentissimo di condividere con lui questo momento. L’ultima doppietta nel 1932? Questa è una cosa che ci manda al settimo cielo, pensare che una cosa così succeda una volta ogni cento anni”.