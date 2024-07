Tennistavolo, una cinese debutterà alle Olimpiadi a 58 anni! Ma gareggerà per un’altra nazione

Ai Giochi Olimpici si intrecciano spesso e volentieri delle incredibili storie di sport, tra l’esplosione di astri nascenti molto precoci e la presenza di alcuni veterani ancora competitivi per le medaglie da quarantenni o addirittura cinquantenni. In tal senso c’è chi, come il mitico tiratore a volo azzurro Giovanni Pellielo, si appresta ad affrontare a 54 anni l’ottava Olimpiade della carriera, ma a Parigi ci sarà anche chi coronerà il proprio sogno debuttando ai Giochi alla veneranda età di 58 anni.

Stiamo parlando della pongista cinese Zhiying Zeng, che ha finalmente raggiunto la sua prima qualificazione a cinque cerchi, anche se rappresentando un’altra nazione rispetto a quella in cui è nata e cresciuta. L’asiatica classe 1966 adesso fa parte infatti della Nazionale cilena, dopo essersi trasferita in Sudamerica nel lontano 1989 in seguito al suo ritiro dal tennistavolo agonistico.

Zeng, dopo un’ottima carriera giovanile, non era infatti riuscita ad ottenere la convocazione della Cina per gli eventi internazionali di rilievo scegliendo a quel punto di uscire definitivamente dal giro della Nazionale. Approdata in Cile inizialmente nel ruolo di allenatrice per giovani ragazzi, è poi diventata successivamente importatrice di prodotti cinesi nella città di Iquique, dove risiede oggigiorno, abbandonando dunque il suo sport fino alla pandemia da Covid.

In quel periodo Zeng ha deciso di riprendere la racchetta in mano, tornando ad allenarsi e poi a competere nel 2022, vincendo tutti i tornei locali ed entrando nella squadra nazionale. Bronzo a squadre nei Giochi Panamericani del 2023, lo scorso maggio ha ottenuto il pass olimpico individuale in occasione dell’evento di qualificazione continentale disputato a Lima.