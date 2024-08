Tennistavolo, Corea del Sud medaglia di bronzo a squadre nel femminile: Germania spazzata via

Nessun problema per la Corea del Sud nella finale a squadre al femminile nel tennistavolo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il pronostico della finalina contro la Germania pendeva sicuramente dalla parte delle asiatiche e agli atti non si è smentito: un secco 3-0 per prendersi il gradino più basso del podio.

La sfida più difficile per le coreane è stato il doppio iniziale: Shin Yubin e Jeon Jihee hanno sconfitto per 3 game a 2 Yuan Wan e Xiaona Shan per 11-8 nel parziale decisivo. Tedesche che erano riuscite a recuperare due set di svantaggio, ma hanno ceduto il passo alle più forti avversarie nel quinto.

Un successo che ha indirizzato di fatto il resto della sfida, visto che i due singoli sono andati via a senso unico dalla parte della Corea del Sud. Lee Eunhye ha sconfitto con il punteggio di 11-8, 11-9, 11-2 la tedesca Anett Kaufmann portando così l’incontro sul 2-0. Aveva il compito di chiudere Jeon Jihee e così è stato: 3-0 netto a Xiaona Shan con lo score di 11-6, 11-6, 11-6 per prendersi il bronzo. Questo pomeriggio sfida all’oro tra Cina e Giappone.