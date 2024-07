Tennistavolo, Debora Vivarelli esce all’esordio contro la nipponica Hina Hayata alle Olimpiadi

Termina l’avventura di Debora Vivarelli, numero 84 del mondo, nel torneo di singolare femminile del tennistavolo alle Olimpiadi di Parigi 2024: il sorteggio, durissimo, aveva opposto nei trentaduesimi l’azzurra alla nipponica Hina Hayata, numero 5 del ranking e numero 3 del seeding, che si impone con un nettissimo 4-0 (11-1, 11-3, 11-4, 11-5), maturato in appena 24′ totali.

Inizio da incubo per l’azzurra, con la nipponica che conquista i primi 9 punti giocati e va a chiudere il primo game sull’11-1 in soli 5 minuti. Non cambia la musica nel secondo parziale, dato che la giapponese dall’1-1 infila 7 punti consecutivi per poi vincere senza patemi per 11-3, sempre in 5′.

Il ritmo dell’asiatica non accenna a scemare, e così Vivarelli si trova subito sotto 0-3 in avvio di terza frazione: dal 4-2 la giapponese inanella 5 punti, va sul 9-2 e poi vince per 11-4 in 5′. Nel quarto game c’è un minimo di equilibrio fino al 2-2, poi la giapponese va sul 4-2 e Vivarelli chiama time out. Alla ripresa Hayata scappa sul 6-2, l’azzurra prova a restare in scia fino al 4-7, ma la nipponica chiude sull’11-5 in 7′ di gioco ed approda ai sedicesimi.